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الخميس، 16 مايو 2019 10:01 م
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الكويت تحظر استيراد منتجات غذائية من المكسيك وكينيا والمجر

الخميس، 16 مايو 2019 09:48 م
الكويت تحظر استيراد منتجات غذائية من المكسيك وكينيا والمجر منتجات غذائية
الكويت (أ. ش. أ)
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أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، في اجتماعها الخامس للعام الحالي، بحظر استيراد مواد ومنتجات غذائية من المكسيك وكينيا والمجر.

وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة عادل السويط - في بيان صحفي ل(الغذاء والتغذية) اليوم الخميس- إن وزارة التجارة والصناعة، قررت حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة، فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من المكسيك، بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضرواة.

وأضاف السويط أن (التجارة والصناعة) قررت أيضا حظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من كينيا والمجر، بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة ومرض حمى الوادي المتصدع.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الغذاء الكويتية تأسست عام 2013، وتعنى بالاختصاصات ذات الصلة بالغذاء والتغذية، ومنها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعنية بتعزيز التغذية في المجتمع، بهدف الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.

 


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