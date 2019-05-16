الكشف على 2300 مواطن خلال القافلة الطبية الشاملة بكفر يوسف بدمياط

دمياط معتز الشربينى

نظمت مديرية الصحة بدمياط ، قافلة طبية علاجية شاملة خلال يومى الأربعاء والخميس بكفر يوسف بمركز كفر البطيخ.

حيث تم فحص عدد 2300 مواطن بكافة التخصصات الطبية وصرف العلاج اللازم بالمجان، كما تم تحويل عدد 108 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات وكذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لحالتين فضلا عن عقد امتحان لمحو الأمية وندوات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وفى إطار مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة" والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم.