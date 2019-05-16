الكرملين: لم نتلق أى دعوة لحضور مراسم تنصيب الرئيس الأوكرانى الجديد

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قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، إن بلاده لم تتلق أى دعوات على أى مستوى من كييف لحضور مراسم تنصيب الرئيس الأوكرانى الجديد.

وأضاف بيسكوف - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - "أن مسألة تهنئة الرئيس الجديد لأوكرانيا فلاديمير زيلينسكى من عدمه تعود إلى الرئيس فلاديمير بوتين".

وكان البرلمان الأوكرانى (الرادا)، قد أعلن فى وقت سابق من اليوم أن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب فلاديمير زيلينسكى ستكون يوم 20 مايو الجارى، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع ونصف تقريبا من الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 315 نائبا، علما أن الحد الأدنى الضرورى من الأصوات هو 226.

وكانت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا قد جرت 21 أبريل الماضي، وشارك فيها رئيس الدولة الحالى بيترو بوروشينكو والفائز بالجولة الأولى فلاديمير زيلينسكى وأظهرت نتائج هذه الجولة، وفق لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية أن زيلينسكى فاز بنسبة 73.22 فى المئة من أصوات الناخبين.