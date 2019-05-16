video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تعلن القضاء على 47 تكفيريًا فى شمال ووسط سيناء

الخميس، 16 مايو 2019 12:30 م
القوات المسلحة تعلن القضاء على 47 تكفيريًا فى شمال ووسط سيناء صورة أرشيفية
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وأضافت القوات المسلحة فى بيان أذيع منذ قليل، أن عناصر المهندسين العسكريين، قامت بإكتشاف وتفجير ( 385 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير ( 2 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 555 متهما بقضية "الانضمام لجماعة تكفيرية" لـ21 مايو الجارى

ناجح إبراهيم من جامعة المنيا: الخطاب التكفيرى أكبر عدو للإسلام

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

القضاء على 46 تكفيريا شديدى الخطورة بشمال سيناء

القوات المسلحة

بيان الجيش

بيان المتحدث العسكرى

القضاء على تكفيريين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد خطاب

تحيا مصر ... يحيا الجيش والشرطة المصرية

التعليق فى العنوان




لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة