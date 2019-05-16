الطيران المدني الإماراتي: عودة الحركة بمطار دبي لطبيعتها بعد سقوط طائرة صغيرة

دبي )أ ش أ(

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عودة الحركة الجوية في مطار دبي الدولي لطبيعتها بعد سقوط طائرة صغيرة من طراز (DA42)، مسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي.

وقالت الهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم /الخميس/ - إن الطائرة الصغيرة تحطمت على بعد ثلاثة أميال جنوب مطار دبي، وكان على متنها أربعة ركاب، ثلاثة بريطانيين وواحد من جنوب إفريقيا، لقوا حتفهم جميعًا.

وأوضح البيان أن فريقًا من المحققين لدى الهيئة وصل إلى موقع الحادث، وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها، مشيرًا إلى أن الهيئة ستواصل التحقيق، وستقدم معلومات تفصيلية فور توفرها.