الصالة الموسمية بالمطار تستقبل 9 رحلات لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة

تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الخميس، 9 رحلات جوية قادمة من الأراضي المقدسة لعودة المعتمرين عقب أدائهم مناسك العمرة، بينهم 5 رحلات من جدة ، و 4 رحلات من المدينة المنورة.

ويقوم فريق من العلاقات العامة باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر و توفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلى توفير خيام مكيفة لأستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.

واتخذت شركة مصر للطيران كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها بما يتناسب مع ذروة التشغيل، وذلك حرصًا على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.