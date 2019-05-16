الشرطة الفرنسية تعتقل أحد قادة السترات الصفراء لتمنيه القتل لماكرون

كتب: أحمد علوى

اعتقلت الشرطة الفرنسية أحد قادة حركة السترات الصفراء فى مدينة ليون الفرنسية، بتهم متعددة منها السرقة ومنها التخريب والسلب، وازدراء ضباط الشرطة وتسجيل ونشر معلومات مغلوطة، وصور عنيفة وتنظيم أحداث غير مصرح بها.

ووفقًا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، قالت الشرطة الفرنسية فى بيان لها إن الرجل المعتقل يبلغ من العمر 48 عامًا وهو غير معلوم وليس له سوابق لدى الشرطة، كما انه هدد الرئيس الفرنسى بالقتل.

وفقًا للشرطة فى ليون، فهو متهم بسرقة مقتنيات من مطعم "Le Fouquet's" فى 16 مارس، خلال الأحداث التى أدت إلى الحريق الجزئى للمؤسسة، وكشفت التحقيقات انه اسس صفحات على الشبكات الاجتماعية.

ومن ضمن الاتهامات التى تحقق فيها الشرطة هو تمنيه القتل للرئيس الفرنسى وان ينال نفس مصير الرئيس كندى.