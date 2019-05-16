السعودية تحذر من مصحف متداول على وسائل التواصل الإجتماعى به أخطاء فادحة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حذرت المملكة العربية السعودية من مصحف متداول على وسائل التواصل الاجتماعى بصيغة (PDF)، وصرح الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور بندر بن فهد السويلم، بأنه قد انتشر فى الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعى مبادرة اجتماعية قصدت خدمة كبار السن، وذلك بأخذ الخط الحاسوبى الذى أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بعنوان "خط حفص" ثم تكبيره، ونشره فى ملف بصيغة (PDF)، حيث انتاب هذا العمل أخطاء فادحة تمس بصحة نص القرآن الكريم وسلامته.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أوضح الدكتور بندر السويلم أن النسخة التى أصدرها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من الخط الحاسوبى المسمَّى بـ "خط حفص" نسخة سليمة مدققة ومراجعة ومعتمدة لكثير من الأعمال الحاسوبية والبرمجية، ومسجَّلة باسم المجمع لدى إدارة التسجيل والترقيمات الدولية بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.

وأوضح أن المجمع أتاح هذا الخط على موقعه على الإنترنت بصفة مجانية؛ لعرض نص القرآن الكريم مطابقاً لقواعد الرسم العثماني، بما يتوافق مع الترميز العالمى (Unicode)، الذى من خصائصه أنه يمكِّن البيانات من الانتقال عبر الأنظمة والأجهزة المختلفة دون خلل أو تشْويه فى الحروف.

وأضاف " ولمزيد من الثقة والأمان، فقد عمد المجمع إلى تطوير بصمة (MD5) لجميع ملفات هذا الخط بطريقة تشبه التوقيع الإلكترونى (CRS)، كما قام المجمع بنشر أسئلة شائعة فى طريقة التعامل مع هذا الخط، وكيفية تثبيته على الأجهزة المتنوعة.

وختم حديثه أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يحذِّرُ من الملف المنشور من هذا الخط بصيغة (PDF) من قبل بعض فنيى الحاسب الآلى والمغردين عن التكنولوجيا؛ لما فيه من أخطاء جسيمة لا يجوز وجودها فيه، ويؤكد أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف هو الجهة المرجعية العالمية فيما يتعلق بكتاب الله تعالى طباعة ونشراً.