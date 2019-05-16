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السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بالشرابية

الخميس، 16 مايو 2019 12:33 م
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بالشرابية مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "و.ر" بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالحشيش بالشرابية.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم " و.ر"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
ترجع الواقعة بتلقى قسم الشرابية بلاغا، يفيد بقيام المتهم "و.ر" بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وبتقنين التحريات تم التأكد من الواقعة وضب المتهم، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى من متحصلات تجارته، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 

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