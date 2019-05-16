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السجن المؤبد لعاطلين شرعا فى قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

الخميس، 16 مايو 2019 01:36 م
السجن المؤبد لعاطلين شرعا فى قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بالشرقية حبس
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، على عاطلين، بالسجن المؤبد، لشروعهما فى قتل سائق بسبب خلافات الجيرة.
 
 
صدر الحكم، برئاسة المستشار سامى بيومى، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، وأشرف عبيد،و سكرتارية سامى سمير. وتامر عبد العظيم.
 
 
تعود أحداث القضية ـ رقم 35605 لسنة 2018، جنايات أبو كبير، ليوم 17 نوفمبر سنة 2018، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "أبو كبير المركزي، بوصول المجني عليه "محمد إ أ ال" 20 سنة، سائق، مقيم بقرية ابو ياسين بأبو كبير، مصابا بطعنة بيسار ظهره.
 
بالانتقال وسؤال المصاب، أشار إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "محمد م ال"، و"ياسرع إ"، بسبب خلافات بين الأول وشقيقته، حيث انتظراه أمام منزله، وما أن رأوه حتى قيده الثانى وتعدى عليه الأول بسلاح أبيض "مطواة" بعدما وجه له عبارة "انت بقى الدكر اللى فى العيلة".
 
وأكدت تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبو كبير، صحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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