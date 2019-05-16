video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى الأسبق: نرفض محاولات تخربيب السعودية والإمارات

الخميس، 16 مايو 2019 12:08 م
الرئيس اللبنانى الأسبق: نرفض محاولات تخربيب السعودية والإمارات لقاء الجمهورية
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

دعا "لقاء ​الجمهورية​" خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس اللبنانى الأسبق ميشال سليمان، اللبنانين إلى الوحدة الوطنية فى لبنان والاصطفاف.

وكتب الرئيس اللبنانى الأسبق ميشال عون، عبر حسابه على تويتر من الاجتماع: "ندعو جميع اللبنانيين أفراداً وجماعات إلى الاقتداء بمسيرة فقيد لبنان الكبير المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، الذى يجسِّد بشخصه ومساره معانى الوحدة الوطنية والاستقامة فى سبيل إحقاق الحق وترسيخ الاعتدال"

وأضاف سليمان " ندعو جامعة الدول العربية إلى الاجتماع تضامناً، ورفضاً لما تعرضت له المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة من محاولات تخريبية هادفة إلى تمدد الفوضى على أرجاء الوطن العربي ونتمسك بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب"

ميشال سليمان
ميشال سليمان

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى: نتضامن مع السعودية والإمارات ضد محاولات النيل من استقرار البلدين

ميشال سليمان

لقاء الجمهوريه

المملكة العربية السعودية

الامارات

اليوم السابع بلس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة