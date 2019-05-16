الرئاسة الفرنسية: ماكرون يجتمع مع حفتر قائد قوات شرق ليبيا الأسبوع المقبل

كتب أحمد علوى

قال مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي في باريس الأسبوع المقبل لبحث استئناف محادثات السلام في البلاد.