وقال جودال إن هذه الخطوة "إجراء تعسفي" وأن كندا ستواصل المطالبة بالمعاملة المناسبة لمايكل كوفريج ومايكل سبافور، وأضاف أنه لم يتم تقديم دليل يشير إلى أي صحة الادعاءات الموجهة ضدهما.



وكوفريج هو دبلوماسي كندي سابق وخبير في مجموعة الأزمات الدولية وسبافور رجل أعمال يتمتع بخبرة طويلة في كوريا الشمالية.



وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن كوفريج، على الأقل، لم ير أي شخص من الخارج منذ اعتقاله في ديسمبر.



وتم إلقاء القبض على كل من كوفريج وسبور في العاشر من ديسمبر بعد أن تم إلقاء القبض على المديرة التنفيذية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في فانكوفر في الأول من ديسمبر بناء على طلب من السلطات الأمريكية ، التي تريد تسليمها لمواجهة تهم بالاحتيال.



وقالت بريتاني فليتشر المتحدثة باسم الخارجية الكندية - في بيان لها - "كندا تدين بشدة اعتقالهما التعسفي ونحن ندين اعتقالهما التعسفي في العاشر من ديسمبر."



وقام المسؤولون القنصليون الكنديون بزيارات قنصلية حديثة للرجلين وسيواصلون تقديم الخدمات القنصلية لهما ولأسرهما.