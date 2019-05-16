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الحبس سنة واحدة لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الخميس، 16 مايو 2019 02:06 م
الحبس سنة واحدة لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج محكمه -ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج،  بمعاقبة المتهم "وائل.ع.خ"  عامل ، بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة قسم طهطا .
 
 
 
وصدر الحكم، برئاسة المستشار عثمان محمدين ، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم ومحمد عبد الحميد .
 
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، بدائرة قسم طهطا ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، والمتعاطين ، وأكدت التحريات صحة المعلومات من أحد المصادر السرية.
 
 
 وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وزنت 55 جرام  كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

 


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