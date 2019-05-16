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الجيش الليبى: جماعة الإخوان تستجدى الغرب بعد اقتراب نهايتها فى طرابلس

الخميس، 16 مايو 2019 09:40 م
الجيش الليبى: جماعة الإخوان تستجدى الغرب بعد اقتراب نهايتها فى طرابلس أحمد المسمارى
كتب أحمد جمعة
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أكد الجيش الليبى قيام شخصيات محسوبة على تنظيم الإخوان بجولات فى شتى أنحاء العالم لاستجداء الحكومات الغربية للحصول على دعمها لهم أو فى محاولاتهم إدانة وعرقلة عملية الجيش الليبى لتحرير طرابلس بعد إدراك الجماعة أن نهايتها اقتربت لا محالة.
 
وقال الجيش الليبى فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أنه رصد قوائم الذين القى القبض عليهم منذ إطلاق عملية الكرامة والذين لديهم سجلات إجرامية وإرهابية بداية من تنظيم أنصار الشريعة المصنف تنظيما إرهابيا وحتى عناصر القاعدة وشورى بنغازى وتنظيم بيت المقدس وغيره من التنظيمات الإرهابية ومنهم هاشم العشماوى، محمد الزهاوى، محمد لعريبى، جلال مخزوم، وسام بن حميد، سليم نبوس، محمد ادريس طاهر، محمد البرناوى.
 
وأشار الجيش الليبى لرغبة الجماعة فى اغتصاب السلطة بعد سيطرتها على مفاصل الدولة ومقدراتها، وتجاهلوا مشكلات المواطنين ومعاناتهم وتوجهت الجماعة لإنفاق أموال الشعب الليبى لدعم المليشيات المسلحة ونشر الإرهاب.

 


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