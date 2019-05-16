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الخميس، 16 مايو 2019 02:29 م
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الجيش السورى يدمر أوكارا وآليات للإرهابيين بريفى إدلب وحماة

الخميس، 16 مايو 2019 02:14 م
الجيش السورى يدمر أوكارا وآليات للإرهابيين بريفى إدلب وحماة الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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دمر الجيش السورى، اليوم الخميس، أوكارا للإرهابيين وآليات بعضها مزود برشاشات وكميات من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم، وذلك فى رد الجيش على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد فى ريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن وحدات من الجيش وجهت رمايات صاروخية ومدفعية مكثفة على مواقع انتشار وأوكار مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة فى قرى وبلدات الهبيط وعابدين ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين فى صفوف الإرهابيين.

ونفذت وحدات الجيش سلسلة ضربات على مواقع ومقرات لإرهابيى فتح الشام (تنظيم جبهة النصرة سابقا) فى قرى شير مغار والعنكاوى والزيارة وقسطون بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن تدمير نقاط محصنة فى عمق منطقة انتشار الإرهابيين، والقضاء على عدد منهم.

وكانت وحدات من الجيش، قد دمرت أمس - حسب سانا - أوكارا لإرهابيى فتح الشام فى قريتى جسر بيت الراس والحويز وجبل شحشبو بريف حماة وفى جسر الشغور وحيش وخان شيخون والهبيط بريف إدلب الجنوبى.

 


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