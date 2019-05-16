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الخميس، 16 مايو 2019 03:58 م
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الجيش الجزائرى يكشف ويدمر مخبأين للإرهابيين شمال البلاد

الخميس، 16 مايو 2019 03:28 م
الجيش الجزائرى يكشف ويدمر مخبأين للإرهابيين شمال البلاد الجيش الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، كشف وتدمير دورية للجيش الوطنى الشعبى مخبأين للإرهابيين بولاية بومرداس، شمال البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت دورية للجيش الوطنى الشعبى بتمنراست - جنوب البلاد - 8 منقبين عن الذهب وحجزت مولدًا كهربائيًا ومطرقة ضغط.

وأشارت إلى أنه فى إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت دوريات للجيش وعناصر الدرك الوطنى 58 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة، خلال عمليات متفرقة بكل من غرداية وتيارت – وسط البلاد - وعين قزام – جنوب البلاد.

 


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