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التايمز: صدام بين الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إيران

الخميس، 16 مايو 2019 01:42 م
التايمز: صدام بين الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إيران ترامب وتريزا ماي
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة التايمز إن هناك صداما بين الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إيران، حيث تشكك الأخيرة فى التهديد الوشيك الذى تشكله الجمهورية الإسلامية.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن الجيش البريطانى انخرط فى اشتباك لفظى علنى مع البنتاجون بسبب مزاعم واشنطن حول التهديد "الوشيك" الذى تشكله إيران. إذ أيدت وزارة الدفاع البريطانيا رأى مسئول رفيع رفض تحذيرات البنتاجون من أن الجماعات المرتبطة بإيران تستعد لشن هجمات ضد أهداف غربية فى الشرق الأوسط.

 

هرعت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لدفع أصول عسكرية كبرى إلى الخليج، بما فى ذلك مجموعة قاذفات حاملة طائرات وقاذفات بى 5، ردًا على ما قالت إنه تهديدات موثوق بها من القوات الإيرانية. كما بدأت الولايات المتحدة فى إجلاء موظفى سفارتها فى بغداد، قائلة إن هناك تهديدا وشيكا تشكله الميليشيات التى تدعمها إيران.

 

ومع ذلك، أعلن الميجر جنرال كريس جيكا، القائد العسكرى الأعلى لبريطانيا فى قوات التحالف الدولى التى تقودها الولايات المتحدة ضد داعش، "لم يكن هناك تهديد متزايد من القوات المدعومة من إيران فى العراق وسوريا".


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