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البابا تواضروس يترأس صلوات عشية القديس أثناسيوس الرسولى بمدبنة تبورج الألمانية

الخميس، 16 مايو 2019 07:58 م
البابا تواضروس يترأس صلوات عشية القديس أثناسيوس الرسولى بمدبنة تبورج الألمانية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب سارة علام
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يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية صلوات عشية بكنيسة القديس اثناسيوس الرسولى بمدينة بتبورج الألمانية وذلك بعد أن وصل إليها قادمًا من سويسرا.

 

رحب شعب كنيسة القديس اثناسيوس الرسولى بالبابا تواضروس ووضعوا صورة قداسة البابا وخلفه علم مصر على الأعلام التى حملها المصلون فى استقبال البطريرك.

 

مدينة بتبورج بمنطقة تيرير بجنوب ألمانيا هى المدينة التى نفى إليها القديس اثناسيوس الرسولى فى القرن الرابع الميلادى.

 

كان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية حيث دشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية

 

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تواضروس

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