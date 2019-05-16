video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس الثانى يغادر سويسرا عائدًا إلى ألمانيا لاستكمال رحلته الرعوية

الخميس، 16 مايو 2019 02:51 م
البابا تواضروس الثانى يغادر سويسرا عائدًا إلى ألمانيا لاستكمال رحلته الرعوية البابا تواضروس الثانى
سارة علام
إضافة تعليق

 

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم مدينة زيورخ السويسرية عائدًا إلى ألمانيا بعد انتهاء زيارته الرعوية لسويسرا استغرقت ثلاثة أيام دشن خلالها كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بزيورخ، حيث كان في وداع قداسة البابا في المطار السيف  هشام أبوسيف سفير مصر بسويسرا ونيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا

يستكمل البابا تواضروس زيارته الرعوية لألمانيا بعد أن زار مقاطعة دوسردولف الأسبوع الماضى على أن يدشن البابا تواضروس عدد من الكنائس فى ألمانيا وهى كنيسة البابا أثناسيوس الرسولى بمدينة بيتبرج وكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبو سيفين بأونا وكنيسة الملاك ميخائيل بألتينا على أن تقدم الكنائس عروض كورال ومسرحيات احتفالا بزيارة البابا تواضروس له

كان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية، حيث دشن قداسة البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى قداسة البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس: النيل علّم المصريين الاعتدال والعبادة والوحدة

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والقديسة فيرينا بالعاصمة السويسرية زيورخ

زيارة البابا لألمانيا

البابا يغادر سويسرا

البابا تواضروس فى رحلة رعوية

رحلة البابا تواضروس لألمانيا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة