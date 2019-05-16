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الانتهاء من 155 ألف عملية جراحية بمبادرة "قوائم الانتظار"

الخميس، 16 مايو 2019 01:33 م
الانتهاء من 155 ألف عملية جراحية بمبادرة "قوائم الانتظار" عمليات جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
كتب وليد عبد السلام
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وجهت الحكومة بالكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد، وإدراج هذا الكشف ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التى تعطيها الصحة للمواليد، مع توفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات، على أن يبدأ التطبيق مطلع شهر يونيو المقبل.
 
جاء ذلك خلال اجتماع مسئولى الصحة لمتابعة أعمال غرفة قوائم الانتظاروقد تم الانتهاء من 155 ألف و273 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي، وحتى مساء أمس، مشيرين إلى أن من ضمن العمليات التي تم إجرائها 973 حالة زراعة قوقعة، بالإضافة إلى 386 حالة لطفل جاري تجهيزهم واستكمال الإجراءات الخاصة بها، تمهيدا للزرع خلال الأيام القليلة القادمة.
 
 
وقد تم التأكيد  على الاهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض فى جميع التخصصات التى تشملها المبادرة الرئاسية، خاصة في عمليات زراعة القوقعة، مشيرين إلى أهمية التوعية الإعلامية والتثقيفية للأسر للاكتشاف المبكر للطفل المصاب بضعف السمع، فضلاً عن التوعية بكيفية التعامل مع جهاز "القوقعة" للحالات التي تمت لها الزراعة، ومتابعة مراحل  تطور الطفل لمعرفة مدى استجابته لعملية الزراعة، بالإضافة إلى أهمية متابعة  تنظيم جلسات تخاطب للأطفال لتحقيق أقصى استفادة من عملية الزرع. 
 
وتم خلال الاجتماع تطبيق الكشف المبكر لحالات الإعاقة السمعية؛ وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية والمراكز الطبية، ومع أول جرعة تطعيم للأطفال حديثي الولادة، لاكتشاف حالات ضعف السمع الشديد. 
 
وسيتم متابعة الحالات من خلال نظام متابعة مميكن لجميع المرضى الذين أجروا العمليات حتى عمر سنتين، باعتباره السن الأمثل لإجراء تدخل جراحي لعملية زراعة قوقعة لهذه الحالات، بالإضافة إلى توفير الصيانة اللازمة لجهاز القوقعة،بالاضافة إلى أنه يمكن للمواطنين التسجيل لإجراء العمليات عن طريق الخط الساخن للمبادرة 15300، لافتاً إلي أنه تم استقبال حوالي 2678 استفسار خلال ال 5 اشهور الماضية.
 

 


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الكشف المبكر عن المعاقين

ضعف السمع

قوائم الانتظار

الرئيس السيسى

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