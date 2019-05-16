video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي: لن نجري تحقيقا في المناهج الفلسطينية بل دراسة أكاديمية

الخميس، 16 مايو 2019 10:09 م
الاتحاد الأوروبي: لن نجري تحقيقا في المناهج الفلسطينية بل دراسة أكاديمية فادريكا موجرينى مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوربى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

نفى الاتحاد الأوروبي نيته إجراء تحقيق في محتوى المناهج الدراسية الفلسطينية وما إذا كانت تحوي تحريضا على العنف والكراهية ، كما زعم الإعلام الاسرائيلي ، موضحا أن إجراءه دراسة مستقلة تتعلق بالمنهج التعليمي الفلسطيني لا يعني إجراء تحقيق معمق فيها، وأن نيته القيام بدراسة أكاديمية بهدف تقديم تحليل شامل وموضوعي للكتب المدرسية الفلسطينية الحالية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي ، ردا على تقرير كانت قد نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية ، وبه إعلان صادر عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني تقول فيه إن الاتحاد سيجري تحقيقا معمقا في محتوى المناهج المدرسية الجديدة والتي تضم تحريضا على الكراهية والعنف "على حد ما جاء بمعاريف".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن ما سيجري عمله فعليا هو دراسة مستقلة تتعلق بالمناهج التعليمية الفلسطينية، وليس اجراء تحقيق معمق حول التحريض والعنف في الكتب المدرسية.

وأوضح أن الدراسة التي يتم الحديث عنها ستقدم توصيات موجهة للحكومة الفلسطينية بما يخص المناهج التعليمية وتوافقها مع المعايير الدولية ومنها : احترام حقوق الانسان والحريات واللاعنف ، وبحسب معايير الأمم المتحدة واليونسكو، فيما تم الاشارة بأن هذا الاجراء ليس بالجديد.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي أن الهدف من الدراسة هو تحسين نوعية ومستوى التعليم الفلسطيني ، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالحديث عن التحريض فقط ، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم طباعة المناهج التعليمية، وانما يقدم الدعم بشكل رئيسي للمعلمين، ويتكفل بتغطية رواتب 30 ألف معلم.

من جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن رغبة الاتحاد الأوروبي إجراء دراسة حول المناهج الفلسطينية أمر مرتبط بتزايد وتيرة التحريض من قبل مؤسسات إسرائيلية ومجموعات الضغط الدولية المرتبطة بها، في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه المؤسسات التحريض الكبير الذي تتضمنه المناهج الإسرائيلية على الفلسطينيين والعرب، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات التي أجريت حول هذا الأمر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. حرب شرسة تشنها إسرائيل على مناهج فلسطين لإخفاء تاريخ النكبة

وزير خارجية فلسطين: توقعات باجتماع "أبو مازن" و"بوتين" منتصف يونيو المقبل

صور.. شباب فلسطين يتحدى "حواجز الاحتلال" لأداء صلاة الجمعة بـ"الأقصى"

فلسطين

اخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبى

فلسطين اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة