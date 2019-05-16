الاتحاد الأوروبى يغرم 5 مصارف مليار يورو لتواطئها فى تحديد أسعار عملات

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فرضت سلطة مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، غرامات على خمسة مصارف كبرى بتهمة التواطؤ فى تحديد أسعار العملات فى سوق صرف العملات الأجنبية.

وقالت المفوضية الأوروبية فى بيان أوردته قناة "فرانس 24"، إنها غرمت مصارف "باركليز" و"رويال بنك أوف سكوتلاند" و"سيتى جروب" و"جى بى مورجان" و"إم يو إف جي" اليابانى بما مجموعه 1,07 مليار يورو، بعد أن توصلت إلى أن مضاربين قاموا بالتواطؤ لتحديد أسعار صرف عملات مستخدمين غرف التواصل الإلكترونية.



وأضافت المفوضية أنها لم تفرض أى غرامة على العملاق المصرفى السويسرى "يو.إس.بي" نظرا لأنه كشف عن التواطؤ للسلطات.



من جانبها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون المنافسة مارجريتى فيستاجر، إن هذه القرارات تبعث رسالة واضحة مفادها أن المفوضية لن تتساهل مع التواطؤ فى أى قطاع من الأسواق المالية، مؤكدة أن سلوك هذه البنوك يقوض نزاهة القطاع على حساب الاقتصاد الأوروبى والمستهلكين.