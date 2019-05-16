الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة حتى الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

وصلت الموجة الحارة التى تضرب البلاد لأقصى ارتفاع لها فى درجات الحرارة، وذلك فى ضوء توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء تصل خلاله درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ40 درجة، متوقعين بداية انكسار نسبى فى الموجة الحارة بداية من غدا الجمعة يستمر حتى السبت المقبل .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة حتى الأحد المقبل ، وجاءت التوقعات كما يلى :

طقس غدا الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا معتدل ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على القاهرة وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.