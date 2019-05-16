video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة حتى الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل

الخميس، 16 مايو 2019 01:22 م
الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة حتى الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

وصلت الموجة الحارة التى تضرب البلاد لأقصى ارتفاع لها فى درجات الحرارة، وذلك فى ضوء توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء تصل خلاله درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ40 درجة، متوقعين بداية انكسار نسبى فى الموجة الحارة بداية من غدا الجمعة يستمر حتى السبت المقبل .

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة حتى الأحد المقبل ، وجاءت التوقعات كما يلى : 

طقس غدا الجمعة 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا معتدل ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على القاهرة وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

 

درجات الحرارة المتوقعة السبت

بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

 

5201916112735308-جدول-الخميس-16-5-2019-
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى بالقاهرة 35 درجة

هيئة الأرصاد : انخفاض درجات الحرارة الجمعة والسبت بمعدل 5 درجات

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

احذورا يا صايمين الموجة الحارة تصل ذروتها.. طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد تحذر: مستمر للغد ودرجات الحرارة تصل أقصى ارتفاع لها والعظمى بالقاهرة 40 درجة وبجنوب البلاد 43.. وهذه 6 نصائح للمواطنين

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

درجات الحراره

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة