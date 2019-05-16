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ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك

الخميس، 16 مايو 2019 01:40 م
ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك.
  
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.21% رابحاً 67.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5649.17 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6% رابحاً 96.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6107.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% رابحاً عدد 8.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4761.52 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 135.9 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون دينار كويتى عبر 4959 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.94%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.43%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.
 
وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.33%، تلاه المصالح بنسبة 9.91%، ثم اجيال بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.65% ثم يوباك بنسبة 10%، ثم أعيان بنسبة 7.79%.
 

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