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الخميس، 16 مايو 2019 04:02 م
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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود جماعى للقطاعات

الخميس، 16 مايو 2019 02:34 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بنسبة 1.66% رابحا  141.15 نقطة ليغلق عند مستوى 8621.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.36% رابحاً 46.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3489.57 نقطة.
   
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 136.9 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 139 شركة، فيما تراجعت 39 شركة. 
 
وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الاتصالات بنسبة 4.13%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.02%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.90%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.09%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.75%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.28%.
 
وجاء سهم "الأسماك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.94%، الشرقية للتأمين بنسبة 9.59%، ثم الصقر للتأمين بنسبة 7.93%، فيما تصدر سهم "سبكيم العالمية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.73% ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.55%، ثم المتقدمة بنسبة 1.72%.
 

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