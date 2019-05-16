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ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع إنتاج الخام الأمريكى والتوترات الجيوسياسية بالخليج

الخميس، 16 مايو 2019 03:10 م
ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع إنتاج الخام الأمريكى والتوترات الجيوسياسية بالخليج نفط "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث سجلت العقود الآجلة لخام "برنت" 72.39، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط 62.31 دولار للبرميل.

وجاءت الارتفاعات التى شهدتها أسعار النفط اليوم مدعومة باستمرار تراجع إنتاج الخام الأمريكي حيث تراجع الإنتاج  بنحو 100 ألف برميل يومياً عند 12.100 مليون برميل يومياً، وذلك خلال الأسبوع الماضى في الوقت الذى ارتفعت فية مخزون الخام الأمريكى، وذلك وفقا لإعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية، حيث ارتفع المخزون بنحو 5.4 مليون برميل مخالفا كافة التوقعات بإنخفاضها بمقدار 800 ألف برميل .

ودعمت أسعار النفط إعلان وكالة الطاقة الدولية مساء أمس الأربعاء انخفاض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط  خلال العام الجاري بحوالى 90 ألف برميل يومياً، موضحة أن العالم سيحتاج إلى كمية إضافية قليلة جدا من النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال العام الجارى، لافتة إلى أن نمو الطلب في 2018 بلغ 1.2 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات، كما أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ في المتوسط 100.4 مليون برميل يوميا في 2019 ليتجاوز بذلك الـ 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى.

أما فيما يتعلق بما يحدث بمنطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط  فقد دعمت التوترات الجيوسياسية، أسعار النفط بإعلان المملكة العربية السعودية عن أن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط فى المملكة بعد يومين من تعرض ناقلتى نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة واستهداف ناقلات نفط  فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة،.

وأيضا إعلان "أوبك" - منظمة البلدان المصدرة للبترول- مساء الثلاثاء الماضى، إن الطلب العالمى على نفطها سيزيد عما كان متوقعا هذا العام مع تباطؤ نمو إمدادات منافسين مثل منتجى النفط الصخرى فى الولايات المتحدة، مشيرة إلى سوق أشد شحًا إذا أحجمت المنظمة عن زيادة الإنتاج.

 

 

 


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