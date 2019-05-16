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إفطار أردوغان كشف المستور.. «مكملين» تكشف انقسامات جماعة الإخوان الإرهابية

الخميس، 16 مايو 2019 10:13 م
إفطار أردوغان كشف المستور.. «مكملين» تكشف انقسامات جماعة الإخوان الإرهابية حفل إفطار الإخوان باسطنبول
كتبت : دينا الحسيني
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شهدت صفوف الجماعة الإرهابية انقسامات بدت واضحة أمام العيان خاصة وأن الخلافات جمعت القيادات ضد بعضهم البعض، فقد انقسمت الجماعة إلي تكتلات جبهة القيادي محمود عزت أمام جبهة القيادي محمود حسين التي اعتقد البعض للوهلة الأولى أنهما متحدين في مواجهة جبهة القيادي محمد كمال، وباتت الصراعات في العلن بينهما بكل محفل يجمعهما.

وكشف حفل إفطار الإخوان الذي أقيم باسطنبول منذ عدة أيام برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ضم 500 قيادي إخواني من الهاربين من مصر، قيادات حزب «العدالة والتنمية» التركي في مقدمتهم الإخوانى ياسين أقطاى، مستشار أردوغان حالة التخبط وحجم الخلافات بين قيادات الإرهابية ، خاصة بعدما تعمد محمود حسين، الأمين العام للجماعة إزاحة الميكرفون الخاص بقناة «مكملين» من أمامه أثناء كلمته وكأنها رسالة إلى حزب العدالة والتنمية التركي الممول الرسمي لقنوات الإرهابية التي تبث من تركيا.

وجاء تواجد القيادات الإرهابية الهاربة بحفل الإفطار دليلاً دامغاً علي صراعات الإخوان حيث لم توجة الدعوه للشخصيات المعارضة لجبهة محمود عزت أمثال عضو شورى الجماعة أشرف عبد الغفار، وعصام تليمة عضو شوري الجماعة وأحد وجوه قناة مكملين والذي لم توجه له الدعوة فرد علي هذا الموقف بكشف تفاصيل الخلافات التي شهدها حفل الإفطار وتوجية محمود حسين  لمتحدث الجماعة طلعت فهمي بالإطاحة بميكرفون قناة مكملين لموقفه منهاعلي خلفية انتقادات القناة لمخالفاتة المالية وسيطرتة علي التمويل، وعمر بسام وآخرين إلا أن محمود حسين استغل أنه أحد منظمين الحفل وقام بتوجية الدعوة لهم، بدون علم باقي منظمين الحفل ليفاجئ الحضور بوجودهم.

وجاء بقائمة المدعون لحفل إفطار الإخوان عزام التميمى أحد رموز تنظيم الإرهابية في بريطانيا، صلاح عبد المقصود وزير إعلام حكومة هشام قنديل الإخوانية، والقاضي الإخواني المحال للصلاحية وليد شرابى، متحدث ما يمسى بـ «قضاة من أجل مصر»، الذي أسند إليه ملف «بث الفتن بين القضاه».

كما شملت القائمة حضور جمال حشمت، رئيس برلمان الإخوان السابق، وهمام علي يوسف المسؤول عن الإخوان فى تركيا، وحميد الأحمر عضو البرلمان اليمنى، ومحمد حكمت مراقب جماعة الإخوان فى سوريا، وماهر أبو جواد رئيس حركة حماس فى الخارج.

كان الحضور الأبرز لمذيعي القنوات الناطقة بلسان الجماعة الإرهابية من العاملين بقنوات الشرق ومكملين ووطن في مقدمتهم معتز مطر، وهشام عبدالله، ويوسف عبد الرحمن القرضاوى، بينما غاب عن الحفل أيمن نور، رئيس قناة الشرق، و عماد البحيرى، مقدم برنامج الشارع المصرى على قناة الشرق الإخوانية الذي أكد عدم تلقية أي دعوه لحضور هذا الحفل.


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الجماعة الإرهابية

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