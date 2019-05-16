إعداد حملة قومية للذرة.. واستمرار أعمال حملة القمح حتى إنهاء الحصاد

أكد الدكتورعلاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن استمرار أعمال الحملة القومية للذرة بجميع المحافظات حتى الانتهاء من موسم الحصاد والتوريد لتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن يتم الإعداد حاليا لحملة قومية جديدة لمحصول الذرة، من مهام الحملة القومية تجوب جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزراعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة المحصول لزيادة الانتاج، مشير إلى أنه منذ بدء انطلاق الحملة القومية للقمح ضمت العديد من اللجان منها بحوث القمح، وأمراض النبات، وإنتاج وفحص التقاوى، والمعمل المركزى للحشائش، وتقيم الحملة التجمعات الإرشادية والندوات والدروس العلمية والعملية ويحضرها آلاف المزارعين وطلاب المدارس الثانوية الزراعية.

وأضاف علاء خليل ، إن الحملة القومية لمحصول القمح أصبحت نموذجا يتحذى به فى المحاصيل الأخرى خاصة بعد أن تطور نشاط الحملة وأصبح مشروع الحقول الإرشادية الممول من أكاديمية البحث العلمى لنشر التقنيات الحديثة لزراعة القمح وإدخال تقنيات أدت إلى زيادة محصول القمح بحوالى 22% وتوفير 30-25% من كميات مياه الرى فى حقول القمح وتوفير 25% من كميات التقاوى المستخدمة فى الزراعة، موضحا أن عدد الحقول الإرشادية لهذا العام 2387 حقل مفرد، و4000 تجميعات إرشادية بمجموع 6387 حقلا إرشاديا.