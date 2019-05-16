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الخميس، 16 مايو 2019 07:52 م
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إعادة تشغيل محرقة طبية بالوادى الجديد بعد صيانتها

الخميس، 16 مايو 2019 07:29 م
إعادة تشغيل محرقة طبية بالوادى الجديد بعد صيانتها محرقة طبية - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد،إعادة تشغيل المحرقة الطبية الكائنة بمركز بلاط وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للمحرقة بمعرفة الجهاز الفنى من الشركة المختصة وتم تغيير الفلاتر الخاصة بالمحرقة وذلك بعد تكرار شكاوى الأهالى من سكان القرى والتوابع المحيطة بها نظرا لانبعاث أدخنة كثيفة منها دون توقف طوال فترات التشغيل فى الفترة الماضية .
 
وقال الدكتور صلاح محمد على مدير الطب الوقائى بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع" أن المحرقة الطبية توقفت لعدة ايام بسبب شكاوى عدد من المواطنين من اهالى القرى المحيطة بالمحرقة وعلى الفور تم المرور على المحرقة والتوجيه بوقع تشغيلها لحين الانتهاء من صيانتها
 
وأضاف على أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين حيث تم بالفعل متابعة اعمال الصيانة وإعادة التشغيل بعد إصلاح العطل الفنى وذلك فى إطار الحرص على صحة المواطن وتطبيق المعايير الطبية والاشتراطات القياسية لتشغيل المحرقة
 
 

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مركز بلاط

صحة الوادى الجديد

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