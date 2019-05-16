إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارتين ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادثى انقلاب سيارتين ببنى سويف.

تلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارين منفصلين من شرطة النجدة يفيدان إنقلاب سيارتين إحداهما ملاكى أمام مصنع حديد بالطريق الصحراوي الشرقى ببنى سويف والأخرى ربع نقل على طريق بنى سويف - الزعفرانة ، ونتج عن الحادثين إصابة كل من : طارق محمد أمين 50 سنة ، القليوبيه ، موظف ، سحجات بالجسم - شريف محمد أمين 49سنة القليوبيه ، سحجات وكدمات بالجسم -خالد قرني يحيي 38 سنة ، البرومبل ، مقاول إشتباه مابعد الارتجاج -أحمد شعبان فهمي 40 سنة ، البرومبل ، جروح و سحجات -سامح رزق عبد الحميد دياب 39 سنة ، اطفيح الجيزه إشتباه ما بعد الارتجاج.