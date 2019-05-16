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الخميس، 16 مايو 2019 09:37 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

الخميس، 16 مايو 2019 08:56 م
إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب أربعة أشخاص بينهم طفل مساء اليوم الخميس فى حادثى سير منفصلين بنى سويف.
 
وتلقى مدير أمن بنى سويف إخطارين منفصلين من شرطة النجدة الاول يفيد تصادم سيارة ملاكى وأخرى تاكسى بميدان العبور بمدينة بنى سويف العاصمة ما أدى إلى إصابة سائق الملاكى عبد الرحمن عبد الله السيد 35 سنة مقيم محافظة الفيوم، اشتباه كسر بالفك السفلى، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
 
والإخطار الثانى عن إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائرى أمام قرية سدس مركز ببا جنوب المحافظة، ونتج عن الحادث إصابة كل من أحمد شريف محمد، 35 سنة، مركز الفشن ببنى سويف، كدمات بالجسم - مصطفى شعبان عبد الحميد 30  سنة الفشن، كدمات وسحجات بالجسم - أحمد محمدعبد التواب 10 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزى.

 


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