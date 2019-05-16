إصابة 10 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء و الشوم فى البساتين

شهدت منطقة مساكن أطلس فى البساتين، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، بين مجموعة من الأشخاص و نتج عنها إصابة 10 أشخاص، وانتقل رجال المباحث وتم ضبط طرفى المشاجرة.

تلقى قسم شرطة شرطة البساتين، بلاغا من النجدة بنشوب مشاجرة بشارع 14 بمساكن أطلس بين عدد من الأهالى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملاباسات الحادث.

و أكدت التحريات الاولية، أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين تعدى فيها أحدهما على الأخر، تطورت الى مشاجرة استعان فيها كلا منهم باقربائه وأنصاره، وأستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والحجارة والشوم.

و أضافت التحريات، أن أحدى المصابين طفلة صغيرة وتم نقلها فى حالة حرجة الى المستشفى، فيما قام رجال الأمن بالسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.