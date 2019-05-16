إسرائيل تقاوم حملة المقاطعة الأوربية بدفع 5 مليون دولار لتحسين صورتها

كتب - هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن إسرائيل ستدفع مبلغ وقدره 5 ملايين دولار لمنظمات أوربية من أجل تلميع صورتها لمقاومة منظمات مقاطعة إسرائيل المعروفة بـ"BDS ".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية فى تقرير لها اليوم الخميس إنها للمرة الأولى منذ إقامة دولة إسرائيل تلجأ إلى دفع تمويلات لتحسن صورتها فى أوروبا ، بعد الحملة الأوربية الداعية لمقاطعة إسرائيل إكاديمياً وزراعياً من خلال المطالبة بمنع استيراد المحاصيل الزراعية التى تنتجها الممستوطنات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحملة الدعائية التى تقودها تل أبيب فى أوروبا تشمل ممارسة ضغوط على المقاطعين لإسرائيل ونشرت إعلانات ممولة وغيرها من الأدوات التى من شأنها تحسين صورة إسرائيل فى أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن حملة المقاطعة الأوربية كلفت إسرائيل خسائر بلغت فى الفترة من عام 2012 وحتى نهاية العام الماضى حوالى 200 مليون دولار، ووصلت ذروة المقاطعة فى عام 2014 أثناء العملية العسكرية على قطاع غزة.