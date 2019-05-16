إزالة مبنى ملحق بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية لخطورته على المرضى

قامت سكرتيرة عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى، وإدارة المشروعات والعضو القانونى اليوم الخميس بتسلم مقاول الهدد المبنى الملحق بمستشفى الجمهورية والذى يمثل خطورة داهمة والصادر له قرار هدم رقم 383 لسنة 2018.

وأكد الحى، أنه جارى المتابعة لحين الانتهاء من الأعمال وإزالة المبنى لما يمثل خطورة داهمة وذلك حفاظا علي الاروح والممتلكات.

يأتى ذلك بناء على تعليمات محافظ الإسكندرية بدور الوحدات المحلية بالحفاظ علي أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة، وتوجيهات اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب بإزالة الاجزاء التى تمثل خطورة داهمه علي أروح المواطنين او الممتلكات.

وتم تكليف لجنة الإزالة باستمرار العمل لإزالة الاجزاء الخطرة للعقارات والمبانى الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة.