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الخميس، 16 مايو 2019 07:53 م
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إزالة مبنى ملحق بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية لخطورته على المرضى

الخميس، 16 مايو 2019 06:35 م
إزالة مبنى ملحق بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية لخطورته على المرضى سكرتيرة عام الحي المهندسة ابتسام الشافعي
الإسكندرية - جاكلين منير
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شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية حملة إزالة، بناء على  تكليف هشام كمال رئيس الحى إلى لجنة الإزالة باستمرار إزالة المبانى التى تمثل خطورة داهمه على حياة المواطنين.

قامت سكرتيرة عام الحى المهندسة ابتسام الشافعى، وإدارة المشروعات والعضو القانونى اليوم الخميس بتسلم مقاول الهدد المبنى الملحق بمستشفى الجمهورية  والذى يمثل خطورة داهمة والصادر له قرار هدم رقم 383 لسنة 2018.

وأكد الحى، أنه جارى المتابعة لحين الانتهاء من الأعمال وإزالة المبنى لما يمثل خطورة داهمة وذلك حفاظا علي الاروح والممتلكات.

يأتى ذلك بناء على تعليمات محافظ الإسكندرية بدور الوحدات المحلية  بالحفاظ علي أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة، وتوجيهات اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب بإزالة الاجزاء التى تمثل خطورة  داهمه علي أروح  المواطنين او الممتلكات.

وتم تكليف لجنة الإزالة باستمرار العمل لإزالة الاجزاء الخطرة للعقارات والمبانى الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة.

 


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اخبار الاسكندرية

حى غرب

مستشفى الجمهورية

مبانى ايلة للسقوط

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