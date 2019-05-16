"أوقاف أسوان" تجهيز 23 مسجد بالمحافظة للمعتكفين وحظر الاعتكاف داخل الزوايا

أسوان ندى سليم

أكد الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان،أنه تم تحديد 23 مسجد بنطاق المحافظة للسماح للمواطنين بالاعتكاف داخلهم بدءا من العشر ليالي الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

وأشار قناوى إلى أن أبرز هذه المساجد هو مسجد النصر بكورنيش أسوان، ومسجد رمسيس بمدينة ابو سمبل ومسجد الشيخ عيسى، ومسجد الزهراء ومسجد المربعات بمدينة كوم أمبو، ومسجد الكريمات، ومسجد البصيلية بمدينة إدفو.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات لليوم السابع،أن المديرية حددت شروط الاعتكاف وفقا للقواعد المنظمة من قبل الوزارة وأهمها حظر الاعتكاف داخل الزوايا وقصره فقط على المساجد المعتمدة، فضلا على أن يكون المعتكفين من ابناء المنطقة المحيطة بالمسجد، موضحا أنه سيتم تسجيل طلبات الراغبين بالاعتكاف بداية من منتصف الشهر الكريم.