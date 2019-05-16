أسعار شتلات أشجار الفاكهة المخفضة بمديرية الزراعة بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن طرح دفعة جديدة من شتلات أشجار الفاكهة عالية الانتاجية بأسعار مخفضة للمزارعين والتى يتم بيعها بسعر التكلفة بمقر إدارة البساتين بالمديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورمجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وإشراف المهندس سامح رمزي غبريال مدير إدارة البساتين بالمديرية.

وقال المهندس أحمد يوسف توفيق بإدارة البساتين وأحد المشرفين على الدورة الانتاية أن الشتلات أصناف ممتازة وعالية الإنتاجية ويتم زراعتها تحت إشراف كامل من المهندسين الزراعيين المختصية لضمان نجاح زراعتها.

وأضاف توفيق أن أسعار الشتلات المعروضة للبيع بمقر إدارة البساتين بالمديرية كالآتى:

زيتون : 15جنيهًا

جوافة: 15 جنيهًا

ليمون كبير :20 جنيهًا

ليمون صغير: 10 جنيهًا

مانجو زبدية: 35 جنيهًا

مانجو عويسي : 35 جنيهًا

مانجو نعومي : 35 جنيهًا

برتقال : 20 جنيهًا

يوسفي : 20 جنيهًا

عنب صفائح كبير : 100 جنيه