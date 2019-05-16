أسد غاضب يهاجم طفلة ووالدها فى جنوب افريقيا

كتبت – هناء أبو العز

هاجم أسد غاضب، طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات ووالدها، عبر السياج في حديقة حيوانات بجنوب أفريقيا.

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، أن الأسد انقض على رأس الطفلة، وحين حاول الأب إنقاذ حياة ابنته تعرض هو الآخر للهجوم، ما أسفر عنه تعرض الطفلة لإصابة قوية في الرأس، وتركها في حالة حرجة، فيما تعرض الأب لإصابات طفيفة.

وذكر مصدر طبي أن فروة رأس دينا ماري دي بير انتزعت، كما أن أحد مخالب الأسد اخترقت جمجمتها. فيما قال والد الطفلة، أنه من المحتمل أن تستغرق ابنته فترة طويلة للتعافي.

وذكر مرشد سياحي في الحديقة أن الضحيتين اقتربتا كثيرا من السياج، الأمر الذي استفز الأسد ودفعه للهجوم.