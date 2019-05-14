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18.9 % نموا بصادرات مصر غير البترولية إلى إندونيسيا فى 2018

الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:00 ص
18.9 % نموا بصادرات مصر غير البترولية إلى إندونيسيا فى 2018 إسماعيل جابر رئيس الرقابة على الصادرات
كتب – إسلام سعيد
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كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات حصل اليوم السابع عليه عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى إندونيسيا بنسبة 18.9% لتسجل ما قيمته 139.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 116.4 مليون دولار عام 2017.
 
وأوضح التقرير، أن واردات مصر من إندونيسيا تراجعت بنسبة 17.5 % لتسجل ما قيمته 1.03 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل 1.25 مليار دولار عام 2017.
 
ومن بين الصادرات المصرية للسوق الإندونيسيى – تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية – بولى اثيلين، كراويا، كزبرة، نفايا وفضلات مطاط، إطارات مطاط للحافلات والشاحنات، بنطلونات للسيدات، يانسون، سلفات ماغنسيوم طبيعى، زيت زيتون، كتب مطبوعة، معجون فاكهة.
 
وأشار التقرير، إلى تراجع إجمالى حركة التبادل التجارى بين مصر وإنديونيسا عام 2018 بنسبة 22.1 % لتبلغ 1.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار عام 2017.
 

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