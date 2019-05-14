وفاة عضو الكونجرس الأرجنتيني هيتكتور اوليفاريس بعد إصابته برصاص مسلحين

بيونس آيريس (أ ش أ)

نعى القائم بأعمال رئيس مجلس الشيوخ الأرجنتيني فيدريكو بينيدو، ، وفاة عضو الكونجرس الأرجنتيني هيكتور اوليفاريس بعد ثلاثة أيام من إصابته برصاص مسلحين مجهولين.

وذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية أن القائم بأعمال رئيس مجلس الشيوخ الارجنتيني نعى وفاة اوليفاريس، فيما تتواصل التحقيقات للتوصل إلى الأشخاص الذين أطلقوا الرصاص على اوليفاريس، يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى مصرع مستشاره الخاص في الحال ، فيما أصيب اوليفاريس بجراح خطيرة توفى اليوم على إثرها.

وكانت الشرطة الأرجنتينية قد ألقت القبض على 6 أشخاص للاشتباه في علاقتهم بحادث الاعتداء الذي قام المسلحون خلاله بإطلاق الرصاص على اوليفاريس ومستشاره الخاص من سيارة متوقفة بالقرب من مبنى الكونجرس في بيونس آيريس على غرار عمليات عصابات المافيا الإجرامية.

فيما أعلن الرئيس الأرجنتيني موريشيو ماكري، اليوم، حالة الحداد العام في الأرجنتين على وفاة هيكتور اولفاريس ، وذكر راديو (صوت أمريكا) أن الرئيس الأرجنتيني قرر استمرار حالة الحداد الوطني لمدة 48 ساع