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وزير سريلانكى: مقتل مسلم وتدمير مساجد ومتاجر فى أعمال عنف طائفية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:54 ص
وزير سريلانكى: مقتل مسلم وتدمير مساجد ومتاجر فى أعمال عنف طائفية شرطة سريلانكا
كولومبو (أ ش أ)
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لقى رجل مسلم حتفه، وتم تدمير العشرات من المحال التجارية، والمساجد في أعمال عنف طائفى، ردا على تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا، وذلك وفقا لما أعلنه رؤوف حكيم الوزير بالحكومة السريلانكية وزعيم المؤتمر الإسلامى.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن حكيم قوله إن "الرجل ضرب حتى الموت، عندما هاجمت مجموعة المتاجر والبيوت المملوكة لمسلمين شمال غربي سريلانكا".

وكانت السلطات السريلانكية قد أعلنت أمس الاثنين، فرض حظر التجوال "ليلا" في جميع أنحاء البلاد بعد أعمال عنف ضد المسلمين، كما حظرت أيضا موقع "فيسبوك"، وتطبيق "واتساب" ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي، بعد عمليات عنف مناهضة للمسلمين في عدة مدن.

وتعود أسباب موجة العنف في سريلانكا إلى سلسلة تفجيرات وقعت في الحادي والعشرين من أبريل الماضي، واستهدفت العديد من الكنائس والفنادق الفخمة، صباح يوم "عيد الفصح" حيث قتل 321 شخصا وأصيب أكثر من 520 آخرين جراء موجة العنف غير المسبوقة التي تشهدها البلاد .

 


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