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أكد أن هذه الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات النفط للعالم

وزير الطاقة السعودى: هجوم ارهابى بطائرات درون استهدف محطتي ضخ النفط

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:25 م
وزير الطاقة السعودى: هجوم ارهابى بطائرات درون استهدف محطتي ضخ النفط وزير الطاقة السعودى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك  الموافق 14 مايو 2019م، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.


وبحسب وكالة واس السعودية، قد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.


وأكد الفالح في تصريحه أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
وفِي الختام أكد الوزير الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.


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