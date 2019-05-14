نيابة شبرا الخيمة تستمع لأقوال مسئولى كنيسة مار مرقس فى واقعة مقتل الكاهن

القليوبية نيفين طه

استمع زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد البلتاجى، وأشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها لأقوال كل من مسئولي المكتبة والمالية بكنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة.

وأقرا بأن المجنى عليه الأب "مقار سعد" كان دائم الخير والعطف علي المتهم، وأنه كان معتاد علي طلب أموال منه ودائما يعطيه، وأضافا أنه لم يكن هناك أي خصومة بينهما، فالمجنى عليه يعمل هو وزوجته بالكنيسة منذ 6 سنوات وكان الاثنان يجلسان سويا قبل ساعة من ارتكاب الواقعة وبعدها شاهدا المتهم يمسك بيده مسدس ويصوب طلقات منه صوب رأس الأب مقار، وعندما حاولا الإمساك به قام المتهم بالفرار إلي الشارع والذهاب لقسم الشرطة لتسليم نفسه.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مار مرقس بمنطقة الوحدة العربية دائرة القسم، بوجود إطلاق أعيرة نارية، ومتوفى داخل الكنيسة.

وانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، بالفحص تبين قيام خادم الكنيسة المدعو "كمال ش ش" 54 سنة، ومقيم أم بيومى دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القس "مقار" 65 سنة راعى الكنيسة، من سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته، محدثا إصابته طلق نارى بالرأس، وتوفى على إثرها فى الحال، وذلك بسبب وجود خلافات بينهما، لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق مع المتهم بمساعدته فى زواج نجلاته على إعطائه مبالغ مالية، ولم يف بذلك ومنذ يومين، قام بإعطائه مبلغ مالى قدره 1000 جنيه فقط.

وعاود المتهم طلب مبلغ مالى آخر من المجنى عليه، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه، محدثا إصابته التى أودت بحياته وفر هاربًا .

وقام المتهم، بتسليم نفسه بديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة لعدم وفاء المجنى عليه بوعده بمساعدته ماليًا، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منه.

وفى سبيل ذلك، قام بشراء السلاح المستخدم فى الواقعة من شخص (غير محدد)، وقام بإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس، واليوم قام بإحضاره والتعدى به على المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم نقل الجثة لمشرحة زينهم بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.