نيابة أمن الدولة تقرر حبس متهمة جديدة بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوماً

كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الشيماء محمد 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات فى اتهامها بمشاركة جماعة ارهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمة فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.