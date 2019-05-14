منح دراسية مقدمة من الحكومة الإيطالية للعام الدراسى الجديد

كتب وائل ربيعى

قدمت الحكومة الإيطالية عدد من المنح الدراسية فى إطار البرنامج التنفيذى الموقع بين مصر وإيطاليا، خلال العام 2019/2020 تتراوح مدتها بين 3، 6، 9 أشهر .



آخر موعد للتقدم للمنحة هو 30 مايو الجارى، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط التقدم والمجالات المتاحة فى المنح من خلال الموقع الإلكترونى الآتى: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure



ومن المقرر عقد أول اجتماع للجنة المصرية الإيطالية المشتركة لاختيار الفائزين بالمنح فى 23 يونيو 2019.

