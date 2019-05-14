مظاهرات فى التشيك للأسبوع الثالث للمطالبة باستقالة وزيرة العدل الجديدة

أ ش أ

نظّم آلاف المواطنين في التشيك مسيرات في العاصمة براغ وبعض المناطق الأخرى، للأسبوع الثالث، للمطالبة باستقالة وزيرة العدل الجديدة.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم،الاثنين، أن المحتجين التشيكيين يشعرون بالقلق من احتمال أن تُعرِّض الوزيرة الجديدة ماري بينيسوفا النظام القانوني في البلاد للخطر، في وقت ينبغي فيه على الإدعاء العام أن يقرر موقفه حيال توجيه اتهام إلى رئيس الوزراء أندريه بابيس بالاحتيال فيما يتعلق بأموال الاتحاد الأوروبي من عدمه.

وأشارت الشبكة إلى أن بابيس ينفي ارتكابه مثل هذه التهم.

وكان الآلاف من المواطنين في التشيك قد نظموا مؤخرا مسيرات مشابهة في العاصمة براغ، للاحتجاج على خطة تنصيب الوزيرة الجديدة المقربة من رئيس الوزراء الحالي أندريه بابيس.