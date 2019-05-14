مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات لودر تابع لمجلس مدينة شبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

لقيت فتاة مصرعها دهسا تحت عجلات لودر تابع لمجلس مدينة شبرا الخيمة، أثناء العمل فى رفع القمامة وعودته للخلف وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "ليلى . س . إ" 20 سنة تحت عجلات لودر تابع لمجلس مدينة شبرا الخيمة .

وانتقلت على الفور الجهات الأمنية وتبين أنه أثناء قيام سائق اللودر ويدعى "أحمد . م . أ" برفع قمامة الحى وعودته للخلف تصادم بالفتاة ودهسها ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ على السائق داخل قسم الشرطة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.