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مصرع ربة منزل التف حولها سير ماكينة حصاد القمح بالفيوم

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:47 ص
مصرع ربة منزل التف حولها سير ماكينة حصاد القمح بالفيوم جثة- أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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لقيت ربة منزل، من عزبة نزلة بشير، بمحافظة الفيوم، مصرعها، خلال وجودها بجرن قمح فى أرض زراعية، وتجميع المحصول بماكينة "الهواية"، ونقلت جثتها لمستشفى الفيوم العام.

 

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "أمل.س.أ" (40 سنة، ربة منزل)، ومقيمة بنزلة بشير "جثة هامدة".

 

وقال والدها، إنه خلال وجود السيدة بجرن قمح داخل أرضهم الزراعية، وأثناء تجميع المحصول بماكينة الدراس (هواية)، التف سير الماكينة على ملابسها مما أدى لاختناقها ووفاتها فى الحال، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى الواقعة جنائيا.

 

وأكد تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على المتوفية، أن هناك سحجات وكدمات حول الرقبة واليد اليمنى والقدمين، ولا يمكن تحديد سبب الوفاة من خلال الكشف الطبي الظاهرى، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2717 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة لبيان ملابساتها وأسبابها.

 


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