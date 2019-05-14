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مسئول أمريكى: فجوات السفن المستهدفة بالإمارات ناجمة عن شحنات متفجرة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:26 ص
مسئول أمريكى: فجوات السفن المستهدفة بالإمارات ناجمة عن شحنات متفجرة ميناء إمارة الفجيرة - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى
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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن مسؤول أمريكي قال إن الفجوات في السفن المستهدفة  بالإمارات ناجمة عن شحنات متفجرة، والتحقيق المبدئي يظهر تورط إيران بحادثة تخريب السفن فى المنطقة.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، أكدت تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها، وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أى أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أى تسرب لأى مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.


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