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مد فروع معرض " سوبر ماركت اهلا رمضان "فى المحافظات بالسلع الغذائية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:31 ص
مد فروع معرض " سوبر ماركت اهلا رمضان "فى المحافظات بالسلع الغذائية معرض " سوبر ماركت اهلا رمضان " - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تواصل الشركات الحكومية مد  فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"  بالعديد من المحافظات بالسلع الغذائية  ، فى ظل  توافد   المواطنين على هذه  المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة منتجات السكر والزيت  واللحوم والدواجن والمكرونة وياميش رمضان.


وكان  معرض  "سوبر ماركت أهلا رمضان" الرئيسى  بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة قد انتهت مدته يوم 5 مايو ، على أن تستمر فروع المعرض فى المحافظات فى العمل واستقبال المواطنين  لشراء احتياجاتهم من السلع  الغذائية واللحوم والدواجن ، طالما أن هناك توافدا من قبل المواطنين على هذه الفروع لشراء احتياجاتهم من السلع وكافة المنتجات الأخرى.




 


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